Michel: Orban da Putin "non è una visita a nome dell'Ue"

Roma, 11 lug. (askanews) - Penso che questo episodio abbia dimostrato la forte determinazione dell'Ue a sostenere l'Ucraina, la forte determinazione a mantenere tutti gli sforzi per fare pressione sulla Russia, e questo vertice Nato è un ulteriore segnale che continueremo a seguire questa strada", ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel in risposta all'iniziativa diplomatica sull'Ucraina messa in scena dal primo ministro ungherese Viktor Orban. "Questa visita del primo ministro ungherese non è stata una visita a nome dell'Ue", ha dichiarato ai giornalisti al suo arrivo al Vertice per il 75esimo anniversario della Nato a Washington.