Michel da Meloni: da competività a migranti, "ottimo incontro"

Roma, 11 apr. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Un bilaterale con al centro, principalmente, il Consiglio europeo straordinario in programma a Bruxelles il 17 e 18 aprile.

Michel ha parlato di "un ottimo incontro" in cui si è discusso, ha detto, in particolare di "competitività", che resta una questione centrale, dell"'unione del mercato dei capitali che ha bisogno di più investimenti per affrontare il cambiamento climatico e di innovazione digitale". Si è discusso anche di questioni internazionali come gli aiuti all'Ucraina e di migranti.

"Noi supportiamo ogni sforzo per affrontare la questione migratoria - ha sottolineato - il Parlamento europeo ha votato poche ore fa il Patto per l'asilo, un rafforzamento degli strumenti che abbiamo a disposizione per gestire la situazione. Insieme all'Italia stiamo lavorando con i paesi terzi di origine e transito. Dobbiamo coinvolgere il resto del mondo".

Infine, sul Pnrr, Michel ha sottolineato che "è importante fare tutto il possibile per fare in modo che i fondi vengano distribuiti" e usati "per sostenere gli investimenti", "sia in Italia sia negli altri Stati membri", spiegando che "esistono opzioni per l'estensione" delle scadenze ma di non voler anticipare nulla prima del dibattito nelle sedi europee.

E rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se Mario Draghi potrà avere un ruolo ai vertici dell'Ue nella prossima legislatura, Michel ha risposto: "Ci saranno le elezioni europee, un momento democratico molto importante e dopo le elezioni avremo un quadro dei risultati che è un elemento fondamentale per vedere l'orientamento politico del progetto europeo futuro. Dopo dovremo trovare un accordo sull'Agenda strategica e proporre una squadra a capo dell'Ue".