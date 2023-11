Michel a Kiev nel decimo anniversario delle proteste di piazza Maidan

Roma, 21 nov. (askanews) - Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, è arrivato alla stazione di Kiev per una visita a sorpresa in occasione del decimo anniversario delle proteste di piazza Maidan. "Bello essere di nuovo fra amici" ha scritto Michel sul suo profilo di X.

Le manifestazioni filoeuropee iniziarono in Ucraina nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2013, all'indomani della decisione del governo di sospendere le trattative per la conclusione di un accordo tra Ucraina e Unione europea. Le proteste culminarono a febbraio 2014 in violenti scontri con le forze di sicurezza a Kiev in cui morirono circa 100 civili e che portarono alla cacciata del presidente Viktor Yanukovych, sostenuto dal Cremlino.