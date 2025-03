Mfe-MediaForEurope lancia un'offerta per crescere in ProsiebenSat.1, principale broadcaster tedesco di cui detiene già il 29,9%. Con il passo di oggi, MFE ha iniziato un percorso per poter lavorare in maniera ancora più incisiva verso il progetto di grande broadcaster europeo nei paesi in cui opera, rivolgendosi ad un pubblico potenziale di 200 milioni di persone.