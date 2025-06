Teheran, 22 giu. (askanews) - Gli attacchi statunitensi non hanno causato vittime, ha dichiarato il capo della Mezzaluna Rossa iraniana, Pir Hossein Kolivand. "Fortunatamente, non ci sono state vittime. Ci sono stati alcuni feriti, la maggior parte dei quali sono stati dimessi", ha dichiarato, secondo la televisione di stato precisando che non hanno avuto fughe di radiazioni.