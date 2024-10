Metalmeccanici davanti a Mercedes Berlino chiedono "170 euro in più"

Berlino, 29 ott. (askanews) - Circa duecento manifestanti si sono radunati davanti allo stabilimento Mercedes di Marienfelde, a Berlino, dopo che il più grande sindacato tedesco, IG Metall, ha invitato circa 3,9 milioni di metalmeccanici a intervenire brevemente per sostenere la richiesta di un aumento salariale del 7%. IG Metall afferma che sta cercando di attenuare il colpo dell'inflazione per i lavoratori nei settori chiave dell'elettricità e della lavorazione dei metalli della più grande economia europea. Jan Otto, portavoce della IG Metall Berlin:

"Chiediamo un aumento del 7% per l'industria metalmeccanica. Chiediamo 170 euro in più. Aumento proporzionato della retribuzione dei tirocinanti, perché qualcosa deve accadere, soprattutto in una città come Berlino, dove il costo della vita è sempre più alto. E il motivo per cui siamo qui è che nei primi due round di trattative abbiamo ricevuto un'offerta dai datori di lavoro, ma ci vuole troppo tempo, arriviamo molto tardi e, soprattutto, l'offerta è troppo bassa".

"In questo momento l'industria sta tornando ad andare male come mai prima. La storia non è nuova. L'industria in Germania va male da 20 o 30 anni. Non voglio negare che abbiamo qualche problema. Ma voglio anche sottolineare che non abbiamo ancora realizzato molte delle trasformazioni di cui abbiamo bisogno in Germania".

"Dobbiamo riuscire a produrre con successo a livello locale. Non dobbiamo dipendere dal mercato globale, ne abbiamo bisogno per le esportazioni, e anche su questo ci dobbiamo concentrare. Non siamo un mercato interno particolarmente forte, anche se ovviamente è importante rafforzare il potere d'acquisto. Ma soprattutto siamo campioni mondiali nelle esportazioni, e lì dobbiamo tornare. E mi piacerebbe vedere un po' più di fiducia, anche da parte dell'industria tedesca, e un po' più un segnale che stiamo affrontando la questione adesso".