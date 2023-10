Mestre, il sindaco di Odessa: difficile trovare le parole

Odessa, 4 ott. (askanews) - "Tristezza, angoscia e dolore, è difficile trovare le parole davanti a una simile tragedia". Il sindaco di Odessa Hennadyj Truchanov si rivolge in un video messaggio ai veneziani e ringrazia la popolazione e l'amministrazione di Venezia per il soccorso dato ai cittadini ucraini vittime del terribile incidente sul calvalcavia di Mestre. "Esprimo le più sentite condoglianze di tutti gli abitanti di odessa per le vittime, sono col cuore vicino ai familiari delle vittime e sono anche in stretto contatto con il sindaco Brugnaro per seguire gli sviluppi della vicenda".