Messo al bando gruppo cospirazionista "Regno di Germania" (4 arresti)

Roma, 13 mag. (askanews) - Berlino ha vietato l'organizzazione "Koenigreich Deutschland", "Regno di Germania" - una delle più grandi e strutturate realtà all'interno del panorama estremista e complottista dei cosiddetti "Reichsburger" - con un centinaio di agenti impegnati in un maxi blitz fin dalle prime ore del mattino negli edifici e nelle abitazioni dei maggiori presunti esponenti. Quattro gli arresti.

Il neo ministro dell'Interno tedesco, Alexander Dobrindt (Csu), ha annunciato la messa al bando dell'organizzazione, decisa dopo approfondite indagini coordinate tra il ministero, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine di diversi Laender.

Il gruppo "Koenigreich Deutschland", fondato nel 2012 a Wittenberg da Peter Fitzek, si presentava come presunto Stato sovrano all'interno della Germania. Fitzek, originario di Halle (Sassonia-Anhalt, Germania orientale), si era autoproclamato capo di Stato del suo cosiddetto "regno" ed è stato arrestato insieme ad altri tre presunti capi dell'organizzazione, classificata come organizzazione criminale, ha annunciato la Procura federale di Karlsruhe.

Secondo quanto comunicato, scopo e attività del gruppo violavano le leggi penali, "si opponevano apertamente all'ordine

costituzionale e alla convivenza pacifica tra i popoli".

Secondo le autorità tedesche, nel 2023 sono stati stimati circa 25.000 aderenti al mondo parallelo del Reichsbuerger.

Questi gruppi non riconoscono la Repubblica Federale Tedesca come Stato legittimo e rifiutano le sue istituzioni, non pagano tasse, multe o contributi sociali, e molti si autoproclamano "sovrani" di micro-stati fittizi. Dietro queste strutture inneggianti all'autonomia dallo Stato ufficiale, ha sottolineato sempre il ministero degli Interni, c'erano concreti interessi di lucro.