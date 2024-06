Guadalajara, 24 giu. (askanews) - Centinaia di ciclisti nudi o quasi per le strade di Guadalajara, in Messico, per partecipare al World Naked Bike Ride. Il movimento mira a evidenziare la fragilità dei ciclisti, sensibilizzare sull'uso indiscriminato delle automobili e sulla dipendenza dal petrolio e promuovere mezzi di trasporto alternativi.