Merz arriva a Bruxelles, prima volta da cancelliere tedesco

Bruxelles, 9 mag. (askanews) - L'arrivo di Friedrich Merz a Bruxelles, per la prima volta da cancelliere tedesco, e l'incontro con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

Merz vedrà i vertici europei e in molti pensano che la visita possa essere un segnale della volontà di ripristinare un ruolo forte della Germania in Europa dopo mesi di paralisi politica.

Da Bruxelles il cancelliere tedesco ha già ribadito che il suo Paese non cambia posizione sul debito comune europeo, sottolineando che deve rimanere uno strumento straordinario. "Affrontiamo crisi e sfide sempre più permanenti nel mondo, ma questo non può essere una base per rendere permanente il debito comune europeo", ha affermato.