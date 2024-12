Merkel da Fazio: "Non dobbiamo permettere a Putin vincere in Ucraina"

Roma, 16 dic. (askanews) - "No, non me l'aspettavo così, devo dirlo sinceramente. Mi aspettavo che Putin avrebbe continuato ad aggredire in qualche modo l'Ucraina, il Donbass, ma che avrebbe attaccato l'Ucraina con questa brutalità non me lo sarei mai aspettata". Così Angela Merkel intervistata da Fabio Fazio a "Che tempo che fa" (CTCF) sul Nove, dove ha parlato del suo libro "Libertà" (Rizzoli).

"Credo che anche il Covid abbia creato condizioni sfavorevoli, abbia accentuato uno sviluppo sfavorevole in questo senso", ha aggiunto l'ex cancelliera tedesca.

"Credo sia molto importante che l'Europa adesso agisca unita e anche la Nato lo faccia e sostengano l'Ucraina, perché non dobbiamo acconsentire a che Putin vinca questa guerra", ha sottolineato Merkel.