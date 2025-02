Menopausa, sensibilizzare e conoscere

Milano, 19 feb. (askanews) - Vivere la menopausa nella maniera più naturale e migliore possibile. Questo uno degli obbiettivi di Astellas Pharma che, con il procinto di Fondazione Onda ETS, Società Italiana Ginecologia Terza Età (SIGITE) e Società Italiana Menopausa (SIM) ha presentato "Vampate in menopausa". Una campagna per sensibilizzare sui sintomi e per dare alle donne le chiavi giuste per gestire al meglio ogni tipo di situazione. E proprio questo il punto di partenza: sentire il proprio corpo, intercettarne il cambiamento ed essere pronti a parlarne per capire meglio la cura migliore possibile.

Abbiamo parlato con Raffaela Di Pace, Ginecologo e Dottore di ricerca in fisiopatologia della menopausa Humanitas San Pio X Milano:

"Con questa ricerca abbiamo voluto esplorare quali fosse la conoscenza ma soprattutto il vissuto delle donne rispetto a questa fase della vita che con l'aumentare della prospettiva della vita si è sempre più allungata e quindi una fase della vita che merita di essere vissuta con serenità, con consapevolezza e anche in ottica di prevenzione, perché quello che spesso le donne non sanno è che alcuni sintomi, alcuni campanelli come per esempio le vampate di calore che sono estremamente frequenti e ricorrenti sono anche un campanello d'allarme per alcuni rischi come il rischio cardiovascolare. Entrando in menopausa la donna perde quello che è lo straordinario scudo protettivo estrogenico e questo modifica il suo profilo di rischio. Noi vogliamo che la menopausa, il racconto della menopausa, passi attraverso una narrazione positiva di cambiamenti, di cambiamento anche di rischio cardiometabolico ma ad attenzionare, appunto come dicevo prima, con serenità e consapevolezza.

Un dato che ci ha molto interessato della nostra ricerca e che vorrei sottolineare è che le donne sebbene dichiarino di essere mediamente informate, anzi un'informazione medio alta chiedono maggior supporto da parte del medico, in particolare del ginecologo anche un coinvolgimento del medico di medicina generale e questo sono convinta che potrebbe realmente contribuire per le donne a vivere con maggior soddisfazione e serenità questo periodo della vita oggi come qualità della vita domani anche in termini di invecchiamento attivo in salute".

Informazione essenziale, come emerge anche dai dati di Fondazione ONDA, che ha voluto indagare percezione e vissuti delle donne che vivono in menopausa.

È poi intervenuta Nicoletta Orthmann, Direttrice medico-scientifica Fondazione ONDA:

"Io credo che la menopausa oggi sia un momento fondamentale per la vita delle donne forse più di anni fa, intanto perché l'allungamento della vita media è fondamentale. Prima le donne non si preoccupavano tanto della menopausa perché avevano una vita che arrivava a 60 anni quindi passavano pochi anni in menopausa, oggi passano un terzo della loro vita questo vuol dire che se io voglio stare bene in una fase della mia vita che è ancora importante perché sono attiva dal punto di vista lavorativo, familiare oggi si parla tanto di donne schiacciate dagli impegni perché chi ha 50 anni ha lavoro, figli piccoli, genitori, quindi una vita impegnativa quindi se voglio stare bene e contemporaneamente se voglio porre le basi per quella che è una vecchiaia in salute io devo proprio agire a livello della menopausa quindi è un momento fondamentale, non è una malattia ma è un momento in cui la donna deve cambiare stile di vita prendersi un po' più cura di sé per poter invecchiare bene e stare bene in questa fascia di età".

E poi l'iniziativa per avvicinare anche gli uomini, per sentire di più il corpo delle donne. Ecco MenoVest, il primo e unico "simulatore di menopausa" per sperimentare le vampate di calore. Mettersi nei panni dell'altro, capirsi e conoscersi. Un passo importante e decisivo per stare vicino a ogni donna.