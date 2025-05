Meloni: Ue abbia il coraggio di rimuovere i dazi interni autoimposti

Roma, 27 mag. (askanews) - "Secondo il Fondo monetario internazionale, il costo medio per vendere bene tra gli Stati dell'Unione Europea equivale a una tariffa di circa il 45% rispetto al 15% stimato per il commercio interno negli Stati Uniti, per non parlare dei servizi dove la tariffa media stimata arriva al 110%. Non può essere sostenibile. Il rilancio del mercato unico europeo è quindi una priorità perché chiaramente consentirebbe di mettere l'Europa anche al riparo da scelte protezionistiche di altre nazioni". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento all'assemblea di Confindustria al Teatro EuropAuditorium di Bologna.

"Anche la Commissione europea ne è consapevole, sta lavorando a un piano d'azione in questa direzione. Come Governo ovviamente - ha proseguito Meloni - siamo pronti a fare la nostra parte, non possiamo fingere di non vedere anche come ogni anno oltre 300 miliardi di euro di liquidità europea finiscano in investimenti extra Ue ed è la ragione per la quale consideriamo anche necessario completare rapidamente l'unione dei mercati dei capitali", ha sottolineato la premier.