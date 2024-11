Meloni su Valditara: immigrazione illegale incide su violenza su donne

Rio de Janeiro, 19 nov. (askanews) - Giorgia Meloni difende il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro, al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni.

La presidente del Consiglio incontra i giornalisti all'uscita dall'hotel a Rio de Janeiro, prima della seconda e ultima giornata del G20, al termine del quale si sposterà a Buenos Aires, dove domani è in programma un bilaterale con il presidente argentino Javier Milei. E oltre ai temi internazionali, nelle domande emergono le questioni aperte in Italia, a partire dai 'casi' che hanno riguardato i due membri dell'esecutivo.

Valditara, ieri, in un videomessaggio alla presentazione della Fondazione intitolata a Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dal fidanzato, aveva detto che "il patriarcato non c'è più" e che "l'incremento di fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da un'immigrazione illegale". Parole che Meloni non condanna, anzi in qualche modo fa proprie: "Quello della violenza sulle donne - afferma - è un tema che siamo purtroppo di là da risolvere. Le cause di questa violenza che continua vanno affrontate tutte quante. Ci sono sicuramente dei dati che parlano anche di un'incidenza significativa dell'immigrazione illegale di massa su questa materia" e questa "è una delle ragioni per le quali l'Italia lavora per fermare l'immigrazione illegale di massa". Poi ci sono "anche delle ragioni culturali che noi dobbiamo continuare a combattere" e "il governo è impegnato a 360 gradi per combattere una piaga rispetto alla quale non possiamo indietreggiare minimamente o girarci dall'altra parte".