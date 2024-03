Meloni: su Sanità notizie false su tagli, risorse mai così alte

Campobasso, 25 mar. (askanews) - "Sulla sanità faccio un po' di controinformazione rispetto a delle notizie che leggo che non corrispondono a verità: il fondo sanitario con la legge di bilancio 2024 arriva al suo massimo storico di sempre. Sono 136 miliardi di euro, col Covid erano 122 miliardi: sono numeri e non opinioni. Poi bisogna lavorare al meglio: noi ci siamo concentrati sulle liste di attesa, rinnovando il contratto del comparto e destinando risorse a progetti di abbattimento delle liste. E altri 750 milioni li aggiungiamo con la revisione del Pnrr. È falso che abbiamo tagliato risorse per gli ospedali: le risorse sono aumentate col Pnrr e rimaste inalterate per le altre fonti di finanziamento. Noi abbiamo solo messo in sicurezza alcune opere a rischio per i tempi stretti del Pnrr. Ma non c'è un euro che viene disperso".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Campobasso alla cerimonia per la firma dell'accordo di Sviluppo e Coesione con il presidente dela Regione Molise Francesco Roberti.