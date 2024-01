Meloni su caso Pozzolo: tutti devono essere responsabili in Fdi

Roma, 4 gen. (askanews) - "Non sono disposta a fare questa vita con la responsabilità che ho sulle spalle se le persone che ho intorno a me non capiscono quella responsabilità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la conferenza di fine anno, ha risposto a una domanda sulla classe dirigente di Fratelli d'Italia, rispetto all'ultima vicenda che ha coinvolto l'onorevole Pozzolo, dopo il colpo sparato dalla sua pistola durante una festa di Capodanno che ha ferito una persona.

"Credo che sia bene ricordare che abbiamo quella responsabilità, non c'è uno che si assume tutta la responsabilità e qualcun altro che pensa di non doverlo fare, su questo io intendo essere rigida", ha aggiunto.