Meloni si aggiusta asta microfono: "É il destino delle persone basse"

Roma, 24 nov. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Fiera di Verona prende la parola subito dopo il governatore del Veneto Luca Zaia per un breve intervento prima della firma dell'importante Accordo di sviluppo e coesione con la Regione Veneto. Sul palco si accorge che l'asta del microfono è troppo alta e cerca di aggiustarla. Non riuscendo pienamente nell'impresa, le viene in soccorso un tecnico. Poi la premier guarda qualcuno fra il pubblico e ironizza "Eh lo so, é il destino delle persone basse mio caro".