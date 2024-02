Meloni scherza alla Stampa estera: "Mi invitate quando perdo elezioni"

Roma, 27 feb. (askanews) - "So che da me ci si aspetta un intervento leggero e divertente, ma non ero leggera a 15 anni, figuriamoci dopo 16 mesi a Palazzo Chigi. In più mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna e sto facendo la uaresima, non posso affogare neppure i miei dispiaceri nell'alcol... non è la giornata migliore per aspettarsi simpatia e allegria...". Lo ha detto, scherzando, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso di un incontro con i corrispondenti della stampa estera.

Poi ha ironizzato sul fatto che l'Associazione della Stampa estera si è trasferita a Palazzo Grazioli: "Non so cosa ne pensi Berlusconi da lassù del fatto che questa banda di "comunisti" si trasferisce a Palazzo Grazioli, ma sono i casi della vita".