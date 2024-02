Roma, 16 feb. (askanews) - "Ci sono 300 milioni per il Ponte sullo Stretto. Molti amano definirlo il ponte che non si farà mai, è impossibile fare il ponte sullo Stretto i Messina. Impossibile è la parola che usa chi non ha coraggio e voglia di lavorare, per chi ha coraggio e voglia di lavorare le cose si fanno". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla firma dell'Accordo per il Fondo

sviluppo e coesione 2021-2027 con il preesidente della Regione

Calabria Roberto Occhiuto.