Meloni: piena sintonia con Giappone, daremo continuità a materie G7

Roma, 5 feb. (askanews) - "Una convergenza strategica, che è bilaterale, ma che è anche multilaterale, che si riflette nella sintonia con la quale abbiamo lavorato per garantire un efficace passaggio di consegne tra le nostre presidenze del G7. Voglio ribadire anche qui, davanti alla stampa, il mio profondo apprezzamento per l'immenso lavoro fatto dalla presidenza giapponese, in un anno estremamente complesso, che ha consentito di mantenere viva l'attenzione sulle grandi sfide di oggi - dalla guerra in Ucraina alla stabilità dell'Indo-Pacifico - ma anche la gestione dell'IA. Sono tutte le materie a cui daremo continuità": lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni con il premier giapponese Fumio Kishida.