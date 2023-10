Meloni: per la sanità il tema non è aumentare risorse ma come impiegarle

Torino, 3 ott. (askanews) - "Costruire un Sistema sanitario nazionale efficiente ed efficace è l'obiettivo di tutti e sarebbe miope perseguirlo solo sulla base dell'aumento o meno delle risorse. Bisogna avere un approccio diverso, più profondo, provare a confrontarci con lealtà, coraggio e verità anche su come le risorse vengono spese: non basta spendere di più se le risorse sono utilizzate in modo poco efficiente. La sfida più difficile, che possiamo affrontare solo insieme, è questa. Sono e siamo assolutamente pronti a fare questo lavoro importante e difficile e sono certa che avremo a fianco regioni e province autonome".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla seconda edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome presso il Teatro Carignano di Torino.