Meloni: Patto di stabilità? Trattativa non facile ma passi avanti

Bruxelles, 27 ott. (askanews) - "Nelle conclusioni del Consiglio si prevede di chiudere le nuove regole entro la fine dell'anno, non era scontato e non è facile. La trattativa non è facile, le posizioni di partenza sono divergenti ma sono contenta, penso anche grazie al nostro contributo qualche passo avanti si sia fatto". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a proposito della trattativa sul nuovo Patto di stabilità, da Bruxelles, dove si è svolto il Consiglio europeo.

"Sono contenta di conclusioni nelle quali c'è una forte presenza di interessi italiani", ha aggiunto.