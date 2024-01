Meloni: lavoriamo per curare in Italia minori palestinesi

Roma, 24 gen. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato durante un question time alla Camera che il governo sta lavorando "per portare minori palestinesi in Italia per essere curati nei nostri ospedali".

"Le immagini di guerra che arrivano dalla Striscia colpiscono tutti noi, per questo il governo italiano ha più volte richiamato la necessità di tutelare la popolazione civili, abbiamo mandato aiuti a Gaza, una nave ospedale, medici per aiutare a curare i feriti negli ospedali emiratini".