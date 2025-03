Meloni in visita allo Space Park Argotec a San Mauro Torinese

Torino, 14 mar. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato lo Space Park di San Mauro Torinese, nuova sede della Argotec, azienda italiana attiva nel settore dell'aerospazio e in particolare nella produzione di microsatelliti, utilizzati in diverse missioni della Nasa e per il progetto Iride di osservazione della Terra con attenzione agli effetti del cambiamento climatico. Un progetto voluto dal governo e finanziato con i fondi Pnrr. Meloni è stata accompagata nella visita delle varie aree dell'azienda e ha incontrato i dipendenti. In precedenza, la premier si era recata al PalaTazzoli di Torino per gli Special Olympics Winter Games.