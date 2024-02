Meloni in Giappone visita il santuario Meiji di Tokyo

Tokyo, 5 feb. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in visita in Giappone, si è recata al santuario Meiji di Tokyo, dove ha seguito un percorso aperto in via straordinaria in occasione del suo arrivo nella capitale giapponese, durante una nevicata.

Poi Meloni incontrerà il primo ministro giapponese Fumio Kishida.

In un'intervista rilasciata al quotidiano giapponese "The Yomiuri Shimbun" Meloni ha detto che l'amicizia storica che unisce Italia e Giappone "è stata ulteriormente rafforzata lo scorso anno quando il primo ministro Kishida ha visitato l'Italia il 10 gennaio e abbiamo lanciato il nostro 'Partenariato strategico'. La nostra collaborazione si sta espandendo su tutti i fronti e il mio obiettivo per i prossimi anni è quello di sostenere questo importante rilancio".