Meloni: fisco amico e burocrazia alleata per competitività Italia

Roma, 15 nov. (askanews) - "La competitività e la competenza sono due pilastri dell'azione di governo. Per noi la parola competitività significa costruire un'Italia che possa giocarsela ad armi pari con le altre grandi nazioni del mondo. Un concetto che vale per tutti gli ambiti e a maggior ragione per le nostre imprese. Fin dal nostro insediamento stiamo lavorando per superare le rigidità del nostro sistema, per liberare le energie positive dell'Italia, lo stiamo facendo costruendo un fisco più amico, con una burocrazia alleata di chi crea ricchezza e occupazione, investendo in infrastrutture, ricerca e innovazione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video messaggio all'assemblea di Federmanager.

"Bisogna poi - ha aggiunto - garantire pari condizioni con le imprese straniere, con i sistemi più produttivi delle altre nazioni europee e non. Questo vuol dire stesse regole e tutele per il lavoro, sistemi fiscali allineati, medesime regole produttive, con riferimento ad esempio all'ambiente. Perchè il dumping salariale, ambientale e fiscale erige un muro che si chiama concorrenza sleale, un muro che limita la competitività", ha concluso.