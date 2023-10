Meloni festeggia un anno da "underdog" alla guida del governo

Milano, 20 ott. (askanews) - A un anno esatto dall'insediamento, Fratelli d'Italia celebra domenica, con una serie di appuntamenti, il primo 'compleanno' del governo di Giorgia Meloni, l''underdog' (sua definizione) divenuta la prima donna al timone di Palazzo Chigi.

Economia e migranti sono stati i due punti al centro dell'agenda della premier, condizionata dalla guerra in Ucraina e dalle sue conseguenze (a partire dall'inflazione e dai problemi di approvvigionamento energetico) e - da pochi giorni - dalla crisi in Medio Oriente.

In economia la prima manovra del governo è stata in sostanziale continuità con il governo Draghi. Nella manovra da 24 miliardi appena varata, la priorità è stata la conferma per un anno del taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi e l'interventO sulle pensioni.

Sui migranti, il cuore dell'azione di Meloni è stato un pressing sull'Europa per un intervento condiviso e coordinato in due direzioni: da un lato il contrasto all'immigrazione clandestina, con la 'difesa dei confini esterni', dall'altro un nuovo rapporto con l'Africa, per una collaborazione 'da pari a pari e non predatoria'. Un principio che sarà inserito nel 'Piano Mattei' che dovrebbe essere presentato all'inizio del prossimo anno.

In Europa l'arrivo di Meloni è stato visto con curiosità. Altalenante il rapporto con Emmanuel Macron, con cui ha avuto più di una frizione, in particolare sulla vicenda delle Ong impegnate nel salvataggio di migranti. Sempre sulle Ong, nelle ultime settimane, Meloni ha avuto contrasti con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

In questo primo anno Meloni ha viaggiato molto, con un occhio particolare al bacino del Mediterraneo, sia sulla sponda europea che su quella africana.

Per quanto riguarda quello che ancora c'è da fare, la premier ha annunciato che il 2024 sarà 'l'anno delle riforme'. Per la Meloni leader politico, invece, l'appuntamento è quello delle europee.