Meloni: Emirati Arabi investono 40 mld dollari in Italia, soddisfazione

Roma, 24 feb. (askanews) - "E' una giornata che considero storica. Questo incontro segna una tappa fondamentale nel rapporto tra Italia ed Emirati arabi uniti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan e poi entrambi hanno preso parte al Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti.

"Accolgo con enorme soddisfazione la volontà degli Emirati arabi uniti di investire in Italia 40 miliardi di dollari, uno degli investimenti più rilevanti e imponenti per la storia della nostra nazione, un segno di straordinaria fiducia per l'Italia".

Per la premier questi accordi sono importanti in uno scenario internazionale incerto. "Lavoriamo insieme per benessere e prosperità".

"Abbiamo firmato oltre 40 intese bilaterali e il nostro lavoro non intende fermarsi qui. La giornata di oggi, importantissima, segna un altro punto di partenza nella nostra cooperazione bilaterale. Questa cooperazione si svilupperà a più livelli e trasformerà due Paesi che erano apparentemente lontani o con interessi divergenti in partner che decidono di condividere un importantissimo pezzo di cammino insieme. Abbiamo condiviso un approccio nuovo: tentare insieme di interpretare le trasformazioni profonde in atto, con visione e coraggio senza aver paura di osare".