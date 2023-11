Meloni: è ora di cambiare e di dare all'Italia istituzioni più stabili

Roma, 21 nov. (askanews) - "Qualcuno potrebbe pensare che parlare agli artigiani di Costituzione sia un po' fuori tema ma non lo è affatto. Perché assicurare governi eletti dai cittadini, governi stabili e con un orizzonte di legislatura, è la più potente misura economica che si possa regalare all'Italia. L'instabilità politica l'abbiamo pagata pesantemente, impedisce di portare avanti progetti di lungo periodo, avere una strategia e dare concretezza a una precisa visione di sviluppo che è la precondizione per non sperperare risorse". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un messaggio video all'assemblea di Confartigianato.

"È ora di cambiare - ha concluso - e dare alla nazione istituzioni più stabili, più efficienti e più veloci. Questo è il nostro obiettivo e sono certa che in questa sfida avremo sempre al nostro fianco chi, come voi artigiani e imprenditori, sa cosa vuol dire fare investimenti e programmare il futuro".