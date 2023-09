Meloni: dispersione scolastica sempre più elevata per bimbe musulmane

Roma, 7 set. (askanews) - "Quando sono stata a Caivano confesso che non sapevo che in caso di violazione dell'obbligo scolastico la pena era pagare 30 euro, no al giorno ma in tutto. Oggi diventa un delitto, ti fai fino a due anni di carcere con la valutazione davanti al giudice minorile di revocare la potestà genitoriale. Tema che discutiamo da anni perché lo abbiamo discusso rispetto al tema dei rom ma che oggi riguarda, ci dicono le associazioni che si occupano delle donne islamiche, sempre di più le bambine che crescono all'interno di famiglie islamiche, c'è una dispersione scolastica sempre più elevata. Io penso che questa materia vada affrontata con determinazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa presentando il cosiddetto DL Caivano sulle misure di contrasto alla delinquenza minorile.