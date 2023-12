Dubai, 2 dic. (askanews) - "Il giudice ritiene che Delmastro deve essere rinviato a giudizio, il pm per due volte si è espresso per l'archiviazione. Direi che è il caso di aspettare una eventuale condanna passata in giudicato per definirlo colpevole". Così la premier Giorgia Meloni a Dubai sulla richiesta di dimissioni di Delmastro.