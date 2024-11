Meloni difende Delmastro: ha detto che la mafia non deve respirare

Rio, 19 nov. (askanews) - Giorgia Meloni difende il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro, al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni.

Delmastro - non per la prima volta - è al centro del dibattito per alcune sue affermazioni. L'ultima, pochi giorni fa: presentando un nuovo veicolo della polizia penitenziaria il sottosegretario ha definito "una gioia" che i cittadini sappiano come "incalziamo chi sta dietro quel vetro e non lo lasciamo respirare". Parole per cui le opposizioni hanno chiesto le dimissioni, ma che Meloni tenta di minimizzare. "Ha detto - afferma - che gode nel vedere non respirare la mafia, se questo vi scandalizza ne prendo atto. Io non sono scandalizzata dal fatto che qualcuno dica che questo governo non vuole far respirare la mafia".