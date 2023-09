Meloni: credo in libertà stampa, non chiedetemi conto di Giambruno

Roma, 7 set. (askanews) - "Qualsiasi cosa Giambruno dica vengo chiamata in causa: ma quale è il concetto di libertà di stampa? Un giornalista non dice in televisione quello che pensa la moglie, la mia idea di libertà di stampa è questa, perciò non vorrei essere chiamata in causa e vorrei che quel giornalista non venisse messo in discussione perchè vuole bene a me. Vi prego di non chiedermi conto di quello che dice Giambruno, non devo dirgli io cosa deve dire: io credo nella libertà di stampa". Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri si sfoga così sulla polemica suscitata dalle parole del suo compagno giornalista a proposito della violenza sulle donne e anche per altri episodi.