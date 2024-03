Meloni: confusione su preparazione guerra, non è in conclusioni

Bruxelles, 22 mar. (askanews) - Sul clima di guerra con la necessità di 'preparare' i cittadini c'è stato un malinteso, l'Ue non si sta preparando alla guerra. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un doorstep al termine del Consiglio europeo.

"Si è fatta un po di confusione sulle conclusioni - ha spiegato - quello che c'era scritto non è un riferimento a 'prepariamo i cittadini perché siamo in guerra' ma più intese per la risposta alle crisi sul piano della protezione civile. C'è un riferimento al termine militare perchè in alcune nazioni nelle protezioni civili ci sono i militari".