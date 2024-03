Meloni: con questo accordo di coesione 95 milioni a Provincia Trento

Roma, 12 mar. (askanews) - "Con questo accordo vengono assegnate a questo territorio risorse del Fondo sviluppo e coesione per 95 milioni di euro, dei quali 18 erano già stati assegnati in anticipo nel 2011. Sono risorse importanti, chiaramente ancora di più in un territorio che sa sempre sfruttare al meglio le opportunità che vengono offerte. Faccio i complimenti a tutta la Provincia autonoma per come anche in passato ha saputo spendere queste risorse".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a Trento alla cerimonia di firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Trento.

"Io - ha aggiunto - non citerò tutti i progetti, ma ci tengo a mettere l'accento sulla questione centrale della quale noi ci occupiamo con questo accordo di coesione che sono i 68 milioni di euro per la costruzione di tre nuovi istituti scolastici" ha aggiunto.

Alla cerimonia di firma dell'accordo oltre al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, c'era il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.