Meloni: con Piano Mattei per l'Africa, Italia hub energetico d'Europa

Torino, 3 ott. (askanews) - "All'Italia sono mancate spesso scelte strategiche e forse anche all'Ue, che oggi deve fare i conti con questa realtà. Il Piano Mattei per l'Africa risponde proprio a questo; è un progetto strategico italiano con cui puntiamo a coinvolgere l'Ue, e risponde a questo obiettivo; è un progetto che elaboriamo con i paesi africani, porteremo in Parlamento e chiederemo il coinvolgimento di tutti. Significa mettere insieme molte cose: lo sviluppo dei paesi africani di fronte a una situazione esplosiva per la quale il governo dei flussi migratori diventa estremamente difficile, e restituire all'Italia il ruolo che ha nel Mediterraneo. Oggi l'Italia può diventare l'hub di approvvigionamento energetico d'Europa e la prima fila del dialogo con l'Africa".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla seconda edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome presso il Teatro Carignano di Torino.