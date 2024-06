Meloni accoglie Zelensky al G7, accordo per 50 miliardi a Ucraina

Borgo Egnazia (Br), 13 giu. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva a Borgo Egnazia, sede del vertice G7 a presidenza italiana, dove è accolto con un cordiale abbraccio dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Abbiamo raggiunto un accordo politico per il sostegno finanziario dell'Ucraina con 50 miliardi di dollari in prestiti" utilizzando i "profitti degli asset russi congelati, ha poi detto la premier Giorgia Meloni, in una dichiarazione alla stampa a Borgo Egnazia.

"Sono molto soddisfatta del confronto e dei risultati raggiunti oggi" al G7 "a partire dal sostegno all'Ucraina, a 841 giorni dalla guerra di aggressione russa. L'eroica resistenza del popolo ucraino ha impedito a Putin di portare a compimento il suo piano" e l'Occidente ha "asiccurato gli aiuti necessari. Abbiamo ribadito il nostro impegno".