Meloni a Tripoli: sfida migranti non puo essere affrontata da soli

Milano, 17 lug. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta a Tripoli, accolta dal primo ministro del governo di Unità nazionale libico Abdulhameed Dabaiba, per partecipare alla Sessione presidenziale del Forum Trans-Mediterraneo sulle migrazioni.

"Ci sono delle sfide che non possono essere affontate da soli, l'immigrazione è una di quelle sfide", ha detto Meloni nel suo intervento alla sessione presidenziale del Forum. "Per questo governo il Mediterraneo è una priorità e non può esserci Mediterraneo senza Italia e Libia.Per affrontare questo tema noi abbiamo bisogno di un approccio a 360 gradi e l'Italia sta lavorando molto su questo, a livello multilaterale".

Per combattere il traffico di esseri umani, ha detto Meloni, "abbiamo bisogno di una nuova forma di cooperazione, soprattutto tra Europa e Italia".

A suo giudizio è necessario cambiare approccio, andare oltre quello caritatevole ma soprattutto quello predatorio, "che è sbagliato".

"Il modo giusto di cooperare - ha osservato - è quello alla pari, è la cooperazione strategica. Abbiamo attraversato molte crisi, ma ogni crisi è un'opportunità. Per esempio: ora in Europa abbiamo un problema di risorse energetiche e l'Africa invece è potenzialmente un grande produttore di energia".