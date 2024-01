Meloni a Schlein: ci chiedete di risolvere problemi da voi mai risolti

Roma, 24 gen. (askanews) - "Noi ci troviamo a fare i conti con una situazione che si è stratificata, considero una implicita attestazione di stima che oggi chiediate a noi di risolvere tutti i problemi che non avete risolto nei 10 anni che siete stati al governo, grazie per fidarvi di noi". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto alla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein che durante il question time le ha chiesto cosa abbia intenzione di fare il suo governo per risolvere i problemi della sanità pubblica in Italia.