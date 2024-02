Meloni a Kiev: Ucraina combatte anche per nostra libertà, Italia c'è

Kiev, 24 feb. (askanews) - A fianco dell'Ucraina "l'Italia c'è, questo penso che si veda, a maggiore ragione adesso come presidente del G7". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine della visita all'aeroporto Antonov - Hostomel, vicino a Kiev, dove si trova per presiedere il G7 nel giorno del secondo anniversario dell'invasione russa.

"Continuiamo a garantire il nostro sostegno, oggi firmeremo anche le nostre garanzie di sicurezza - ha aggiunto - banalmente perchè riteniamo che in Ucraina si combatta anche per la nostra libertà: è un nostro interesse nazionale. Quello che è accaduto negli ultimi due anni, con i focolai di crisi che vediamo è frutto di quell'invasione, quando saltano le regole del diritto internazionale si rischia di ritrovarsi in un mondo in cui chi è più forte invade il vicino, nessuno è più al sicuro e non so se ci conviene un mondo del genere".