Meloni a Buenos Aires: "Con Milei unità di vedute molto forte"

Buenos Aires, 20 nov. (askanews) - "Abbiamo riscontrato la volontà di lavorare insieme perché è molto forte la nostra unità di vedute su diversi dossier. Penso all'Ucraina, al conflitto in Medio Oriente e alla crisi che sta attraversando il Venezuela, una questione che ci sta particolarmente a cuore".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il presidente argentino Javier Milei a Buenos Aires. In Venezuela "non riconosciamo la proclamata vittoria di Maduro" a seguito di elezioni "ben poco trasparenti", ha aggiunto la premier, e continuamo "a condannare la brutale repressione del regime"; "credo sia un nostro dovere alzare la voce, ringrazio Milei perché lo ha fatto più volte, intendiamo farlo in maniera ancora più chiara e con l'Ue lavoriamo per una transizione democratica e pacifica".