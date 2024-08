Meeting, Valore D presenta il Patto per il Lavoro del Futuro

Rimini, 24 ago. (askanews) - "Valore D è presente al Meeting di Rimini in rappresentanza delle nostre 380 aziende per presentare il Patto per il Lavoro del futuro, una intesa tra aziende e giovani per la costruzioni di luoghi di lavoro più inclusivi basato sull'ascolto e sulle istanze che i giovani hanno consegnato e condiviso con noi e con le aziende". A spiegarlo è Cristiana Scelza, Presidente Valore D, durante il Meeting di Rimini.

"Parliamo di sviluppo inclusivo, quindi sviluppo sostenibile - ha aggiunto - perché per noi è prioritaria una strategia a lungo termine, focalizzato sui giovani che purtroppo sempre più spesso sono ai margini del capitale umano in azienda". "Da una ricerca promossa da Valore D - ha ribadito Scelza - si evidenzia che purtroppo solo un giovane su 3 si dichiara soddisfatto del proprio lavoro e che 2 giovani su 5 sono invece pronti a lasciare il loro posto di lavoro perché capi ed aziende non hanno la dovuta attenzione ai principi dell'inclusività nonostante proclami e notevoli investimenti. Il dialogo con i giovani è fondamentale per avere una società che innovi e per partecipare e rendere il nostro paese più innovativo e produttivo".

La presidente di Valore D ha illustrato il Patto per il Lavoro del Futuro. "Contiene le istanze delle generazioni (che sono nove) dei più giovani. Tra queste, la più importante è l'attenzione al dialogo e al confronto, soprattutto generazionale. I giovani ci stanno dicendo che vogliono essere ascoltati. La seconda - conclude - è la valutazione della persona e lo sviluppo delle competenze: per i giovani è fondamentale vedere capi ed aziende focalizzati sullo sviluppo individuale e collettivo".

Il Pledge è disponibile a questo link:

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:7da0f79b-4b76-4cf3-bb6c-60ac932da036