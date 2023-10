Medio Oriente, Meloni: "Siamo tutti bersaglio di Hamas, non cadiamo in trappola"

Il Cairo, 21 ott. (askanews) - "Il vero obiettivo dell'attacco di Hamas" non era "difendere il diritto del popolo palestinese ma costringere a una reazione contro Gaza che minacciasse alla base ogni tentativo di dialogo e creasse un solco incolmabile tra paesi arabi, Israele, occidente, compromettendo definitivamente pace e benessere per tutti i cittadini coinvolti compresi quelli che si dice di voler difendere e rappresentare. Il bersaglio siamo tutti noi e non possiamo cadere nella trappola, sarebbe una cosa molto stupida. Per questo è molto importante continuare a dialogare e ragionare". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al summit per la pace del Cairo.