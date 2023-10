Medio Oriente, Meloni: Israele ha diritto alla difesa, ma non sia vendetta

Il Cairo, 21 ott. (askanews) - Nessuna causa giustifica il terrorismo. Di fronte ad atti come donne e bambini decapitati "uno Stato è pienamente legittimato alla sua esistenza e alla difesa dei confini ma la reazione di uno stato non può essere mai motivata da sentimenti di vendetta: uno Stato fonda la sua reazione su ragioni di sicurezza, commisurando la sua forza e tutelando la popolazione civile". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al summit per la pace del Cairo.

Questo per Meloni è il "confine" e "sono fiduciosa" che questa sia anche la posizione di Israele.