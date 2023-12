Medio Oriente, Italia, Germania e Francia scrivono a Borrell: sanzioni ad Hamas

Gaza, 11 dic. (askanews) - Italia, Francia e Germania hanno fatto sapere di voler sostenere l'iniziativa dell'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza Josep Borrell di imporre sanzioni pesanti ad Hamas e ai suoi sostenitori. Lo hanno confermato i capi della diplomazia dei tre Paesi: Antonio Tajani, Catherine Colonna e Annalena Baerbock in una lettera congiunta, inviata al diplomatico europeo.

I tre Paesi, in particolare, ritengono che la comunità internazionale e l'Unione europea debbano rafforzare il loro impegno per delegittimare quella che viene descritta come "la falsa narrativa" di Hamas, che propone il movimento come "difensore" della giusta "causa palestinese" e "rappresentante della popolazione palestinese". Nello specifico, bisognerebbe individuare tutti gli strumenti atti a privare Hamas di finanziamenti, sostegno politico e forniture d'armi e infrastrutture, anche al di fuori del territorio della Striscia.

Intanto, le sirene d'allarme continuano a suonare, a Gaza come su Israele, a due mesi di distanza dagli attacchi terroristici dei palestinesi di Hamas del 7 ottobre 2023 che hanno, di fatto, acceso la miccia della dura rappresaglia di Gerusalemme nei territori, per sradicare i gruppi terroristici islamici. Dall'inizio delle operazioni belliche sono morti almeno 18mila palestinesi, in gran parte civili tra cui molte donne e bambini e allmeno 104 militari dello Stato ebraico, mentre nelle mani di Hamas restano ancora oltre 130 ostaggi per i quali l'organizzazione islamica palestinese ha detto chiaramente che nessuno di loro lascerà vivo il territorio palestinese se Israele non cesserà i bombardamenti. Minacce alle quali Israele ha risposto intensificando i raid.

Nella serata di domenica 10 dicembre, il premier israeliano Netanyahu ha chiesto ai combattenti di Hamas di arrendersi perché sarebbero vicini alla disfatta.

"La guerra è ancora in corso, ma è l'inizio della fine di Hamas - ha detto - ai terroristi di Hamas dico: È finita. Non morite per Sinwar (leader di Hamas, ndr). Arrendetevi subito".