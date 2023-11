Rafah, 6 nov. (askanews) - I Camion per gli aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese entrano a Rafah, nella Striscia di Gaza meridionale. I bombardamenti stanno colpendo duramente i civili del piccolo territorio di 362 chilometri quadrati popolato da 2,4 milioni di abitanti, dal 9 ottobre in stato di "assedio" da parte di Israele che, in risposta agli attacchi terroristici di Hamas, del 7 ottobre, ha anche interrotto le forniture di acqua, elettricità e cibo.