Medio Oriente, Blinken al vertice G7 di Tokyo: parlare con voce chiara sulla crisi

Tokyo, 7 nov. (askanews) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato a Tokyo, in Giappone, la sua omologa giapponese Yoko Kamikawa durante il meeting dei ministri degli Esteri del G7 per cercare una linea comune su Gaza in mezzo alle crescenti richieste di un cessate-il-fuoco nella guerra tra Israele-Hamas

Blinken ha affermato che il vertice del G7 in Giappone è fondamentale per riunire il gruppo di fronte alla crisi in Israele e Gaza.

"Questo è un momento molto importante - ha detto incontrando Yoko Kamikawa - affinché il G7 si riunisca di fronte a questa crisi e parli, come noi facciamo, con una voce chiara".

Kamikawa, dal canto suo ha affermato che il Giappone "condanna inequivocabilmente" l'attacco di Hamas a Israele, sostiene gli sforzi degli Stati Uniti per trovare una via da seguire e ha aggiunto che "una solida unità tra Giappone e Stati Uniti è particolarmente critica a questo punto".

"Apprezziamo gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti nella recente situazione tra Israele e Palestina", ha sottolineato la ministra giapponese, aggiungendo che gli Usa hanno "il massimo supporto" da parte di Tokyo.