Med Wind, Casciotti: condivisione valori e priorità Renexia

Roma, 5 feb. (askanews) - Paolo Casciotti (Presidente di Seas Geosciences e General Manager di Marine Services Sealaska), al convegno sul progetto dell'impianto Med Wind alla Luiss, ha spiegato come "Seas Geosciences condivide i valori e le priorità di Renexia ed è lieta di collaborare al progetto Med Wind che, peraltro, benefici alle comunità locali. Il team di esperti di geoscienze e ingegneria sottomarina di Seas è specializzato nel lavorare in modo efficiente e sicuro in acque profonde, per acquisire informazioni geotecniche. I nostri metodi di campionamento innovativi, con sistemi unici e gestiti da remoto, per studiare l'ambiente sottomarino, oltre alla capacità di lavorare in acque con profondità superiori a 900 metri, consentiranno a Renexia di definire e progettare i sistemi di ancoraggio più appropriati per le turbine e garantire la massima attenzione all'ecosistema circostante". Inoltre, come parte di Woocheen, Seas trae ispirazione dall'eredità condivisa dei 26.000 azionisti nativi dell'Alaska di Sealaska, la cui gente ha vissuto in relazione con la terra e l'oceano per 10.000 anni: "Questa connessione, nel corso dei millenni, informa l'attenzione dell'azienda sulla salute degli oceani. Inoltre, i profitti di Seas sostengono direttamente le comunità native dell'Alaska con borse di studio, opportunità economiche, rivitalizzazione della cultura e della lingua indigena e molto altro".