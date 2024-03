McDonald's inaugura il nuovo ristorante di Villa di Tirano

Sondrio, 23 mar. (askanews) - Inaugurato ufficialmente il nuovo ristorante McDonald's di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio, situato in Via Nazionale. Il ristorante è completo di doppia corsia McDrive oltre McCafé, luogo ideale per una colazione o una pausa. Ha 112 posti a sedere in store e 96 in terrazza.

È inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia. È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini in sala e un'area giochi esterna. Soddisfazione da parte del licenziatario che illustra anche l'importante partnership con Fondazione Pro Valtellina. Abbiamo parlato con Sebastiano Beccalli licenziatario McDonald's Villa di Tirano:

"Sono molto orgoglioso di aprire il nostro secondo punto vendita in Valtellina ed aver dato la possibiltà a più di 30 persone di trovare un'occupazione e portare avanti il proprio percorso lavorativo di crescita. Ho deciso di sposare una delle cause più vicina a McDonalds collaborando con la Associazione ProCariplo che si occupa di sostenibilità a 360 gradi su tutto il territorio".

Nel nuovo McDonald's lavorano 33 persone, di cui l'80% sono donne (12 uomini e 21 donne), provenienti da 18 nazionalità differenti, e persone diversamente abili. È poi intervenuta Elisabetta Moraschinelli, direttore McDonald's Villa di Tirano:

"Abbracciamo uno dei valori di McDonalds che è quello dell'inclusione. La mia squadra è composta per l'80% da donne e nella squadra manager arriviamo al 90% e credo che questa cosa sia molto importante per il principio delle pari opportunità".

Il nuovo McDonald's di Villa di Tirano si pone dunque come luogo di incontro sia per i residenti della zona ma anche per i turisti che raggiungono la Valtellina per i loro momenti di svago e relax.