McDonald's inaugura il nuovo ristorante di Solaro

Milano, 22 gen. (askanews) - Un sabato pomeriggio di festa a Solaro, comune della città metropolitana di Milano nel quale è stato inaugurato un nuovo McDonald's. Nel nuovo ristorante di via Varese, aperto al pubblico lo scorso 28 dicembre, si è infatti tenuta la celebrazione per l'attività nata da meno di un mese.

Fra taglio di una torta speciale e brindisi fra i presenti, soddisfazione in particolare per Giacomo Bruni, Operating Manager di McDonald's Italia Nord: "Siamo contenti di inaugurare un ristorante che conta 3 nazionalità fra i suoi lavoratori e con il 60% dei dipendenti donne, fra le quali la nuova direttrice, giovane e con grandi ambizioni e potenzialità. Senza dimenticare il tema della sostenibilità, fra raccolte differenziate e le giornate dedicate all'ambiente per provare a dare l'esempio ai nostri concittadini".

Come spiegato da Bruni, il McDonald's di Solaro sarà infatti diretto dalla Store Manager Elisa Tagliabue, 28anni. Pronta a guidare 32 dipendenti residenti nelle zone limitrofe al ristorante: numeri che secondo le previsioni della stessa Tagliabue potranno essere presto raddoppiati per dare un'occasione di crescita all'azienda e allo stesso territorio.

Il nuovo locale, munito di doppia corsia McDrive per gli ordini direttamente dalle proprie auto e di McCafè per colazioni e dolci pause, è dotato di ben 236 posti a sedere e rappresenta un luogo di aggregazione per Solaro, come spiega il Vicesindaco, Alessandro Ranieri: "L'apertura di questo ristorante ha portato occupazione sul nostro territorio e lo ha fatto in un periodo complesso soprattutto per i giovani, che faticano a trovare possibilità di lavoro serie a chilometro zero. Sarà un luogo dove i ragazzi potranno socializzare e passare del tempo insieme in modo sicuro".

Nel pomeriggio di inaugurazione, attenzione speciale anche per i più piccoli con Terry truccabimbi e il Mago Simone, prima dell'intrattenimento con Dj Set e la presenza dell'ospite d'eccezione, la tiktoker Giulia Sara Salemi.